В мозге космонавтов нашли изменения

Длительное пребывание в космосе изменяет структуру головного мозга. Статья об этом была опубликована в научном журнале Science Advances.

Международная группа учёных исследовала мозг 11 российских космонавтов, которые провели в космосе около 171 дня. Состояние головного мозга фиксировалось три раза у каждого космонавта: один раз до полёта с космос и два раза после возвращения.

Из-за длительного нахождения в невесомости меняется распределение белого и серого вещества, а также увеличивается размер желудочков головного мозга, которые накапливают больше спинномозговой жидкости.