В США придумали новую технологию создания детей

Американские учёные рассказали о новой технологии появления детей.

"Медицинские технологии приближаются к созданию метода искусственного воспроизводства людей, которые позволят создавать "дизайнерских детей" и клонировать умерших знаменитостей", - сообщил доцент кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского университета Витторио Себастьяно.

Эксперт подчеркнул, что учёные уже близки к технологии получения сперматозоидов из человеческих стволовых клеток. Но в этом вопрос есть и ряд этических проблем.

"Науке предстоит тщательно изучить показатели здоровья детей, которые будут рождены при помощи новых технологий. Но здесь могут возникнуть серьёзные сложности, обусловленные запретами исследований с человеческими эмбрионами", -пояснил Себастьяно.

Ещё одна сложность в том, что это незаконно использовать биоматериал знаменитых людей для рождения детей. Это связано с тем, что недобросовестные врачи смогут производить зачатия с помощью добытого из волос знаменитых людей генетического материала.

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