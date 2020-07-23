Инженер Яо-Вэй Чин из Технологического университета Наньянга в Сингапуре совместно со своими коллегами разработал уникальный беспилотник. Его отличие от предыдущих моделей в том, что он может парить в воздухе, как птица.
"Возможность зависания и быстрых поворотов требует избыточного толчка. Наш прототип имеет избыточную тягу около 40% от веса своего тела, что позволяет ему быстро подниматься", -пояснил Чин.
Крылья дрона снабжены нейлоновыми шарнирами, которые минимизируют колебания и помогают восстановить кинетическую энергию, потерянную во время взмахов.
Вес модели всего 27,5 грамма. Дрон способен летать со скоростью до 8 метров в секунду. На одном заряде батареи он может работать до 8 минут в воздухе.
По словам авторов проекта, дрон можно использовать для мониторинга культур. Благодаря медленным и гибким крыльям беспилотник абсолютно безопасен и не может порезать людей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи наблюдали за жизнью косаток с помощью дронов.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.