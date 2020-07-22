Астрономы обнаружили на Луне следы астероидной "бомбардировки"

Астрономы изучили снимки Луны, переданные на Землю исследовательским зондом "Кагуя", и обнаружили на них следы астероидной "бомбардировки", которой 800 млн лет назад подверглись Земля и ее спутник.

В результате на Луне образовались кратеры, причем восемь из 60 появились одновременно.

"Мы считаем, что виновником астероидной бомбардировки, которая произошла 800 млн лет назад, было крупное небесное тело, которое разрушилось и образовало астероид Эулалия. Совокупная масса объектов, которые столкнулись с нашей планетой и ее естественным спутником в результате этого события, превысила массу погубившего динозавров астероида в тридцать-шестьдесят раз", — утверждает ведущий автор исследования Кентаро Терада.

Большинство кратеров на Земле и Луне появились в период "поздней тяжелой бомбардировки", который начался примерно 4,1 млрд лет назад и длился 400 млн лет. Но событие, следы которого обнаружили японские астрономы, произошло намного позже.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Луне обнаружили города.