После отказа властей от системы цифровых пропусков все персональные данные россиян, используемые для их оформления, будут удалены.
Об этом рассказал глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.
"Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска — это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены", — объяснил министр.
Компания Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор Mi TV (E43K), цена которого не превышает стоимости бюджетного смартфона.
В телевизоре ест все современные функции — голосовое управление, Bluetooth, 8 ГБ оперативной памяти.
Стоимость новинки на домашнем рынке составит 155 долларов, и примерно 11,5 тысячи рублей.
Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин.
Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем был неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.
В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.
Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.
Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу.
Исследователи обнаружили место на Земле, где мог находится описанный в библии райский сад Эдем.
Ученые из Колорадского университета считают, что это место находилось возле Южной Африки в районе мыса Пиннакл-Пойнт. Сейчас оно затоплено и увидеть его красоты не получится. Археологические находи в этой области свидетельствуют о том, что люди могли здесь проживать более 170 миллионов лет назад во времена ледникового периода.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию, которая должна стать заменой МКС.
"Какая она будет? Посещаемая или обитаемая, международная или национальная — этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Но техническая сторона этого дела должна быть начата немедленно", — пояснил Рогозин.
По словам чиновника, ресурс международной космической станции будет выработан в течение 7-10 лет.
Новый смартфон Vivo X50 Pro получит камеру со стабилизацией, что позволит делать удачные снимки на ходу.
В интернете появились подробности о новом смартфоне Vivo X50 Pro. Основное нововведение - камера, которая даст возможность предотвратить "тряску" при съемке видеороликов и фотографий.
Официальной информации о других необычных функциях смартфона пока нет.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.