Мексиканские археологи изучили пещеры, расположенные под водой пещеры полуострова Юкатан, и обнаружили следы древней цивилизации, которая существовала около 10 тысяч лет назад.
Уникальность данной находки в том, что в подводных пещерах сохранились следы деятельности людей.
"В частности, были обнаружены остатки доисторических костров, самые ранние из которых существуют с 10750-го года до нашей эры. Речь идет о 14 доисторических кострах, которые принадлежат ранее неизвестной цивилизации, ранее существовавшей на Юкатане", — сообщили археологи.
По словам ученых, возраст находок, совпадает с датой завершения последнего ледникового периода. Иными словами, была еще раз доказана принятая в научной среде теория, описывающая заселение территории Америки человеком.
Помимо угля от костров, археологам удалось обнаружить каменные орудия труда, которые также нужно будет изучать.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи нашли в Теотиуакане артефакты цивилизации, жившей до ацтеков.
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