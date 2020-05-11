В подводных пещерах Мексики найдены следы неизвестной цивилизации

Мексиканские археологи изучили пещеры, расположенные под водой пещеры полуострова Юкатан, и обнаружили следы древней цивилизации, которая существовала около 10 тысяч лет назад.

Уникальность данной находки в том, что в подводных пещерах сохранились следы деятельности людей.

"В частности, были обнаружены остатки доисторических костров, самые ранние из которых существуют с 10750-го года до нашей эры. Речь идет о 14 доисторических кострах, которые принадлежат ранее неизвестной цивилизации, ранее существовавшей на Юкатане", — сообщили археологи.

По словам ученых, возраст находок, совпадает с датой завершения последнего ледникового периода. Иными словами, была еще раз доказана принятая в научной среде теория, описывающая заселение территории Америки человеком.

Помимо угля от костров, археологам удалось обнаружить каменные орудия труда, которые также нужно будет изучать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи нашли в Теотиуакане артефакты цивилизации, жившей до ацтеков.