Археологи нашли в Теотиуакане артефакты цивилизации, жившей до ацтеков

Археологи из Бостонского университета в процессе проведения раскопок в древнем городе Теотиуакане в Мексике обнаружили фрагменты ярких красочных фресок, изготовленных задолго до появления ацтеков.

Ученые нашли фрагменты фресок в том районе, где жили самые бедные горожане. Поэтому находка очень удивила археологов.

Археологи считают, что данные находки говорят о высоком уровне жизни в Теотиуакане. Этот город был крупнейшим в Америке.

Найденные фрески являются доказательством того, что город процветал примерно с 100 года до н. э. до 550 года н. э. В городе было большое количество каменных многоквартирных домов.

Теотиуакан населяло более 100 тысяч человек.

Теотиуакан был заброшен в VII веке. Ученые пока не выяснили, по какой причине жители оставили город.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Мексике найдена стена, построенная ацтеками из черепов.