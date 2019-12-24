Археологи из Бостонского университета в процессе проведения раскопок в древнем городе Теотиуакане в Мексике обнаружили фрагменты ярких красочных фресок, изготовленных задолго до появления ацтеков.
Ученые нашли фрагменты фресок в том районе, где жили самые бедные горожане. Поэтому находка очень удивила археологов.
Археологи считают, что данные находки говорят о высоком уровне жизни в Теотиуакане. Этот город был крупнейшим в Америке.
Найденные фрески являются доказательством того, что город процветал примерно с 100 года до н. э. до 550 года н. э. В городе было большое количество каменных многоквартирных домов.
Теотиуакан населяло более 100 тысяч человек.
Теотиуакан был заброшен в VII веке. Ученые пока не выяснили, по какой причине жители оставили город.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Мексике найдена стена, построенная ацтеками из черепов.
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