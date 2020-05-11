Согласно прогнозам синоптиков, к концу XXI века уровень Мирового океана может подняться более чем на метр, к 2300 году — на пять метров.
Это может произойти в том случае, если главы мировых держав не будут соблюдать Парижские соглашения и другие договоры, цель которых остановить процесс глобального потепления.
Специалисты считают, что процесс глобального потепления способен кардинально изменить внешний облик Земли.
Процесс можно остановить, если удастся удержать рост температур на отметке в 1,5˚С.
"Из-за таяния ледников уровень Мирового океана значительно вырастет. Если человечество сможет ограничить и уменьшить объемы выбросов парниковых газов, то процесс можно будет значительно замедлить", — считают эксперты.
Ранее ученые выяснили, что главной причиной стекания океанов в мантию Земли является мертвый суперконтинент. Данное явление природы, когда из океанов в мантию стекают миллионы литров воды, называется "глубинным водным циклом". Для него характерно поглощение минералов с помощью тектонического процесса движения земной коры.
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