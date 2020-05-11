К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр

Согласно прогнозам синоптиков, к концу XXI века уровень Мирового океана может подняться более чем на метр, к 2300 году — на пять метров.

Это может произойти в том случае, если главы мировых держав не будут соблюдать Парижские соглашения и другие договоры, цель которых остановить процесс глобального потепления.

Специалисты считают, что процесс глобального потепления способен кардинально изменить внешний облик Земли.

Как это предотвратить?

Процесс можно остановить, если удастся удержать рост температур на отметке в 1,5˚С.

"Из-за таяния ледников уровень Мирового океана значительно вырастет. Если человечество сможет ограничить и уменьшить объемы выбросов парниковых газов, то процесс можно будет значительно замедлить", — считают эксперты.

Ранее ученые выяснили, что главной причиной стекания океанов в мантию Земли является мертвый суперконтинент. Данное явление природы, когда из океанов в мантию стекают миллионы литров воды, называется "глубинным водным циклом". Для него характерно поглощение минералов с помощью тектонического процесса движения земной коры.