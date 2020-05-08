В Ангкоре раскопали 1000-летнюю статую черепахи

В ходе раскопок, которые сейчас проводятся в знаменитом храмовом комплексе Ангкор на северо-востоке Камбоджи, обнаружили огромную многовековую статую черепахи.

Длина статуи составляет 93 см, ширина — 56 см. Согласно предварительным данным, находка относится к X веку н. э.

В месте, где она была обнаружена, раньше находился небольшой храм. Во время раскопок археологи смогли также определить точное месторасположение храма и планировку.

"Каменная статуя в течение многих веков находилась под водой. Ее удалось обнаружить только после того, как рабочие осушили участок для раскопок. Статуя была глубоко погружена в почву", — сообщили ученые.

В течение нескольких дней специалисты очищали ее, чтобы аккуратно поднять без повреждений. Кроме того, рядом с черепахой нашли несколько артефактов - два металлических трезубца и голову от статуи Наги (мифическое существо, похожее на змею).

Что могла символизировать черепаха?

Пока специалисты не могут объяснить предназначение статуи черепахи. Но известно, что в некоторых азиатских культурах черепахи являются символами долголетия и процветания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи раскопали самый древний в мире университет.