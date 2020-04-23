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Источник Правда.Ру

Россиянам разрешат покупать sim-карты через интернет

Наука » Технологии

В Минкомсвязи уже разработали соответствующий законопроект. Если он будет принят, то россияне больше не должны будут ходить в салоны сотовой связи, чтобы оформить покупку.

Услугу можно будет получить в интернете

Приобрести sim-карту можно будет через интернет, в несколько кликов, что очень востребовано в нынешней ситуации, вызванной коронавирусом.

Благодаря данной инициативе сменить оператора будет проще, также это позволит получить более точные сведения об абоненте. 

Договор на покупку карт можно будет оформить на портале Госуслуг.

Когда законопроект будет принят, то граждане с помощью электронной подписи смогут покупать карты. Для этого необходимо будет иметь подтвержденную учетный запись на портале Государственных услуг.

Госдума рассмотрит законопроект в ближайшее время.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мобильные операторы готовят льготы для россиян на случай карантина. Если в России будет ухудшаться ситуация с распространением коронавируса, мобильные операторы не будут ограничивать доступ к голосовой связи и мобильному интернету даже при достижении нулевого баланса.

Темы sim-карта интернет сим-карты портал госуслуг
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