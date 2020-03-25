Мобильные операторы готовят льготы для россиян на случай карантина

Если в России будет ухудшаться ситуация с распространением коронавируса, мобильные операторы не будут ограничивать доступ к голосовой связи и мобильному интернету даже при достижении нулевого баланса.

У абонентов появится возможность отсроченной оплаты.

По инсайдерской информации, власти предлагали операторам предоставить безлимитный доступ к мобильному интернету абонентам, которые будут находиться на карантине. Данные меры рассматриваются в случае объявления ЧС. На данный момент в этом нет необходимости.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Мишустин призвал ввести карантин для всех россиян старше 65 лет.