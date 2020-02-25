Растения на Марсе будут удобрять человеческой мочой

Ученые из Нидерландов пришли к выводу, что человеческую мочу можно использовать в качестве удобрения для выращивания растений на Марсе.

"Если люди планируют колонизировать Марс в ближайшем будущем, нужно изучать возможности выращивания сельскохозяйственных культур в условиях Красной планеты. Следовательно, колонистами нужно будет брать с Земли большое количество минеральных удобрений, что вряд ли реально, поэтому мы подумали, что часть удобрений можно производить самостоятельно", — сообщили ученые.

Внимание ученых привлек струвит — фосфатный минерал, который можно получать из мочи. Специалисты провели опыты с фасолью, часть которой удобряли струвитом, полученным из мочи. В результате выяснилось, что те растения, которые получали фосфатный минерал, росли гораздо лучше.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что необычная находка подтвердила возможности жизни на Марсе.