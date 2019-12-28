Глава Роскмонадзора Александр Жаров зарегистрировался в мессенджере Telegram. Об этом одновременно сообщили главный редактор RT Маргарита Симоньян и журналист "Эха Москвы" Александр Плющев.
Сам Жаров еще в 2018 году рассказывал, что имеет аккаунт в мессенджере. Примечательно, что глава Роскомнадзора уже более года пытается заблокировать Telegram на территории России, но как видно безуспешно.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.