"Ты пытался": глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram

Глава Роскмонадзора Александр Жаров зарегистрировался в мессенджере Telegram. Об этом одновременно сообщили главный редактор RT Маргарита Симоньян и журналист "Эха Москвы" Александр Плющев.

Сам Жаров еще в 2018 году рассказывал, что имеет аккаунт в мессенджере. Примечательно, что глава Роскомнадзора уже более года пытается заблокировать Telegram на территории России, но как видно безуспешно.