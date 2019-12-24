Биологи выяснили, как горбатый кит подкрадывается к кильке

Горбатый кит — большое животное, длина которого достигает 15 метров. Он питается мелкой рыбой, типа кильки, хамсы или анчоусов. Эти рыбы, пытаясь спасти от кита, могут плыть со скоростью до нескольких десятков километров в час. Горбатый кит даже с гарпуном на спине плывет намного медленнее.

Но горбатые киты могут успешно охотиться за косяками рыб и тоннами поглощать добычу.

Биологи из Стэнфорда попытались решить эту загадку с помощью маленьких видеокамер, закрепленных на горбатых китах, находившихся в тот момент в заливе Монтерей.

В результате ученые выяснили, что кит, приближаясь к косяку рыб, широко раскрывает рот только тогда, когда добыча находится уже прямо перед ним и он может ее легко проглотить. При охоте кита на криль подобное поведение не наблюдалось, там кит открывал рот заранее, возможно, для того, чтобы не растерять добычу.

Ранее "Правда.Ру" писала о самом счастливой ките в мире.