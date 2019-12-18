За последние 10 лет с лугов Германии исчезли 66% насекомых

Немецкие ученые наблюдали на популяцией насекомых в 2008 по 2017 годы. Они следили за 150 видами насекомых, обитавших в полях, и еще 140 видами, населявших леса.

В общей сложности в рамках исследования ученые зафиксировали 1 млн особей, которые относятся к 2,7 тысяче видов.

Специалисты опубликовали данные, согласно которым за это время с полей и лугов исчезли 66% насекомых, а из лесов - 40%.

Особенно заметны были потери в районах с большой площадью земель сельскохозяйственного назначения. В лесах за этот период было потеряно около 36% видов насекомых и около 41% их общей биомассы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что насекомые мигрируют в Арктику.