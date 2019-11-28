В России создадут центр искусственного интеллекта за $3 млн

Министр экономического развития Максим Орешкин обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением открыть в России центр искусственного интеллекта.

Для реализации данного проекта нужно минимум $3 млн.

Задача центра ИИ - установить сотрудничество между странами, которые работают над созданием искусственного интеллекта.

Финансовые вложения нужно для платы взносов, которые делают в адрес "Всемирного экономического форума" все его члены, что составляет $1 млн в год. Взносы платятся на три года вперед.

Сначала российский центр искусственного интеллекта будет заниматься развитием системы "умный город" в Москве и управлением Сбербанка.

Орешкин считает, что данная технология положительно скажется на российской экономике, так как позволит создать новые рабочие места и оптимизировать многие процессы.