Министр экономического развития Максим Орешкин обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением открыть в России центр искусственного интеллекта.
Для реализации данного проекта нужно минимум $3 млн.
Задача центра ИИ - установить сотрудничество между странами, которые работают над созданием искусственного интеллекта.
Финансовые вложения нужно для платы взносов, которые делают в адрес "Всемирного экономического форума" все его члены, что составляет $1 млн в год. Взносы платятся на три года вперед.
Сначала российский центр искусственного интеллекта будет заниматься развитием системы "умный город" в Москве и управлением Сбербанка.
Орешкин считает, что данная технология положительно скажется на российской экономике, так как позволит создать новые рабочие места и оптимизировать многие процессы.
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