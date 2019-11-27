Астрономы записали звуки Земли во время магнитной бури

Ученые смогли преобразовать колебания, которые возникают в магнитной оболочке Земли во время солнечных бурь, в звуковые волны. В результате получились довольно страшные звуки.

Звуки не распространяются в космическом пространстве, но если бы распространялись, и если бы колебания магнитных оболочек Земли были не только электромагнитными, но и звуковыми, то каждая наделенная магнитосферой планета могла бы воспроизводить такие жуткие звуки. Тогда в космосе творилась бы настоящая какофония.

По словам астрономов, если преобразовать электромагнитные волны магнитосферы нашей планеты в звуковые, то Земля сразу превращается в шумное небесное тело.

Но в реальности этого не происходит, иначе люди были бы вынуждены перекрикивать друг друга в период интенсивных солнечных бурь, которые наблюдаются очень часто.

Магнитное поле Земли - это своеобразный щит нашей планеты, который защищает все живое от разрушительного влияния космической радиации. К последней относятся заряженные частицы, которые плотным потоком выбрасывает Солнце. Этот поток становится наиболее плотным в период штормов, которые часто происходят на Солнце.