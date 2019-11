Биологи впервые сделали ЭКГ синему киту

Биологи из США впервые смогли при помощи датчика, который прикрепляется к животу измерить пульс синему киту - самому крупному животному на планете. Ученые опубликовали свое исследование на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Самый большой орган синего кита - это сердце, вес которого составляет тонну.

Понятно, что такое огромное сердце не может сокращаться с той же частотой, что и у более мелких животных. Ученые считали, что оно производит от 5 до 20 ударов в минуту, но измерить точный пульс у синего кита им не удавалось.

Биологи приблизились на надувной лодке к киту в заливе Монтерей в Калифорнии, прикрепили ему датчик у левого плавника. Прибор регистрировал пульс в течение дня. Когда прибор отделился от животного, ученые нашли его на поверхности залива, поймали и расшифровали запись.