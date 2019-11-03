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Источник Правда.Ру

Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских

Наука print

Недавно студия Activision Blizzard выпустила новую часть компьютерного шутера Call of Duty: Modern Warfare. На игру сразу же обрушился шквал критики из-за большой демонизации русских. Обвинения достигли такого накала, что с официальным заявлением выступил нарративный дизайнер шутера Тейлор Куросаки.

Куросаки сделал неоднозначное заявление, сказав, что реальные "грехи" США в игре представлены как акты террора со стороны России. В пример разработчик привёл "Шоссе смерти". В реальности это название получила дорога, которую атаковали силы американской армии в Ираке для уничтожения террористов, однако атака спровоцировала масштабные потери среди гражданского населения.

"Мы не ставили перед собой цель каким-то образом демонизировать русских или делать из них злодеев. В игре есть русские злодеи и русские герои. Мы лишь хотели показать, что происходит в "горячих точках", - пояснил Куросаки.

Темы шутер call of duty русские modern warfare activision blizzard демонизация тейлор куросаки
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