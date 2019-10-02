NASA планирует купить новые места на "Союзах" для полета на МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ведет переговоры с "Роскосмосом" о покупке дополнительных мест на российских кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС в 2020 году.

"Уже ведутся переговоры", - рассказал в интервью агентству РИА"Новости" заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что агентство вынуждено купить дополнительные места на "Союзах" в 2020 году, чтобы обеспечить присутствие своих астронавтов на МКС. Такое решение вызвано постоянными задержками первых запусков новых американских кораблей. К настоящему времени США купили лишь одно место - на "Союзе МС-16", запуск которого намечен на 20 марта 2020 года.

Для отправки астронавтов на станцию в США разрабатывают собственные пилотируемые корабли: Crew Dragon и Starliner. В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Полет корабля Starliner планируется на 28 октября с возможным переносом на более поздний срок.