Стали известны самые небезопасные пароли

Разработчики антивируса Avira провели эксперимент, чтобы выяснить самые легкие пароли для взлома. Они создали "приманку", которая имитировала сигнал устройства. IT-специалисты отслеживали все попытки подключения, которые производили хакеры.

Наиболее часто взломщики пытались получить доступ оставив поля для имени и пароля пустыми. Еще 24% хакеров попытались ввести комбинации "admin/airlive", а также "admin/ QWestM0dem". Популярными также стали комбинации "root/root", "admin/admin", "support/support".

Разработчики антивируса рекомендуют использовать более сложные пароли для своих учетных записей.