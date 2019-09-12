Генпрокуратура рассказала про атаки хакеров из США

В текущем году ресурсы пользователей, которые заходили на официальный сайт Генеральной прокуратуры России, 36 раз подвергались атакам хакеров. Такое заявление сделал представитель ведомства Александр Куренной.

"Было зарегистрировано 36 значимых компьютерных атак, направленных на пользовательский сегмент Генпрокуратуры, то есть на тех пользователей, которые заходили к нам на сайт", - отметил он.

При этом все атаки отказались неудачными, подчеркнул представитель надзорного ведомства. Атаки проводились путем передачи пользователю вирусов различными способами, в том числе через электронную почту, загрузку текстового файла или открытие веб-ссылки.

"Источниками атак являлись ресурсы, расположенные как за рубежом - США, Германия, так и на территории России. Большая часть атак пришла из США. Все они пришлись на весну-лето текущего года", - заключил Куренной.