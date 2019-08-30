Робот "Федор" испытал проблемы с управлением кистью левой руки

Находящийся на борту Международной космической станции антропоморфный робот "Федор" сообщил о проблемах со "здоровьем".

В аккаунте робота в социальной сети Twitter появилась информация о том, что при подключении экзоскелета у "Федора" возникли проблемы с управлением кистью левой руки.

Напомним, что 24 августа "Союз МС-14" не смог пристыковаться к малому исследовательскому модулю "Поиск" в составе МКС. 26 Состоявшаяся 26 августа повторная попытка стыковки прошла успешно.