Находящийся на борту Международной космической станции антропоморфный робот "Федор" сообщил о проблемах со "здоровьем".
В аккаунте робота в социальной сети Twitter появилась информация о том, что при подключении экзоскелета у "Федора" возникли проблемы с управлением кистью левой руки.
Напомним, что 24 августа "Союз МС-14" не смог пристыковаться к малому исследовательскому модулю "Поиск" в составе МКС. 26 Состоявшаяся 26 августа повторная попытка стыковки прошла успешно.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.