Twitter не будет вводить кнопку для редактирования твитов

Директор по продукту Twitter Кейвон Бейкпур рассказал, что наиболее запрашиваемая пользователями функция - возможность редактирования твитов. Однако в ближайшее время компания не планирует реализовывать такую возможность.

"Рано или поздно эта функция должна появиться в нашей социальной сети. Но в ближайшее время этого не произойдет. Руководство убеждено, что это не настолько серьезная и актуальная функция", - пояснил Бейклур.

Также директор по продукту пояснил, что редактирования твитов можно использовать не только для исправления опечаток и ошибок. По его мнению, эта функция может нести некоторую опасность, в виде искажения первоначально публикуемой информации.