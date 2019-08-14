Директор по продукту Twitter Кейвон Бейкпур рассказал, что наиболее запрашиваемая пользователями функция - возможность редактирования твитов. Однако в ближайшее время компания не планирует реализовывать такую возможность.
"Рано или поздно эта функция должна появиться в нашей социальной сети. Но в ближайшее время этого не произойдет. Руководство убеждено, что это не настолько серьезная и актуальная функция", - пояснил Бейклур.
Также директор по продукту пояснил, что редактирования твитов можно использовать не только для исправления опечаток и ошибок. По его мнению, эта функция может нести некоторую опасность, в виде искажения первоначально публикуемой информации.
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