Директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов, заявил, что экосистема Байкала безвозвратно меняется. По его словам, за последнее время существенно выросла концентрация бактерий, которые вырабатывают токсины, поэтому пить воду из Байкала уже нельзя.
Также Федотов рассказал о том, что практически во всех мелководных регионах озера распространилась новая для Байкала водоросль - спирогира. Ученый отметил и лесные пожары, которые наблюдаются недалеко от Байкала. По его словам, это негативно отражается на экосистеме озера, поскольку вода насыщается аммонием из-за дыма от пожаров.
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