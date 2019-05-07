Microsoft выпустит контроллер для людей с отсутствием слуха и зрения

Компания Microsoft намерена создать геймпад для людей с отсутствующим зрением или слухом.
Крупнейшая транснациональная компания по производству программного обеспечения для персональных компьютеров, игровых приставок и мобильных телефонов уже подала соответствующую заявку на патент.
Геймпад будет обладать уникальной структурой задней панели. На ней будут находиться шесть клапанов, позволяющих использовать шрифт Брайля. Контроллер сможет автоматически распознавать субтитры на экране и преобразовывать их в символы на рельефных клапанах.
Еще одной полезной функцией нового гаджета от Microsoft станет распознавание голоса в чате. Речь трансформируется и выводится в том же месте. Такая возможность будет полезна тем людям, у которых отсутствует слух.
Фото: flickr.com.
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