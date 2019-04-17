Российские ученые обнаружили маневрирующий спутник на геостационарной орбите

Ученые из Института солнечно-земной физики обнаружили новый маневрирующий спутник с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории. Исследователи рассказали о спутнике на конференции по космическому мусору, которая прошла в Москве.
Из доклада ученых следует, что спутник нового класса, который способен маневрировать в комическом пространстве, был обнаружен на геостационарной орбите Земли, где находится большинство телекоммуникационных спутников. На данный момент ученые готовят новый доклад о технических характеристиках обнаруженного объекта, чтобы представить его на конференции.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об американских шпионских спутниках, которые производители стыковку с военными спутниками России и Китая. Спутники GSSAP сближались со всеми военными спутниками, которые были выведены на орбиту в 2014 года. В том числе с американскими, китайскими и российскими военными спутниками. Примечательно то, что Соединенные Штаты Америки публично заявляли о выводе на земную орбиту спутников-шпионов, которые будут следить за другими объектами на орбите и космическим мусором.
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