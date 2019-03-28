На обшивке МКС обнаружили выживших "марсианских" микробов

Германский авиационно-космический центр провел эксперимент с микроорганизмами, чтобы исследовать возможность жизни на Марсе. Ученые разместили бактерии-экстремофилы на внешней обшивке МКС, чтобы проверить их устойчивость к солнечному ультрафиолотовому излучению.
"Спустя 1,5 пребывания на внешней обшивке МКС, большая часть бактерий-экстремофилов вернулась на Землю живыми. Мы отметили высокую устойчивость микроорганизмов к солнечной радиации. Это позволяет предположить, что на Марсе также могут выживать различные микроорганизмы в суровых условиях", — рассказал сотрудник Института планетологических исследований Германского авиационно-космического центра (DRL) в Берлине Жан-Пьер де Вера.
Бактерий-экстремофилов ученые исследуют уже на протяжении нескольких десятков лет. За время исследований стало известно, что эти бактерии могут выживать без кислорода и без пищи. При этом, им не страшны низкие или слишком высокие температуры.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о пациенте в США, которого за два дня "съели" бактерии после удаления зуба мудрости.
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