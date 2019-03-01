Астрономы сообщили о внезапном наступлении "солнечной зимы"

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева Российской академии наук зафиксировала рекордное падение солнечной активности. Уровень коротковолнового излучения звезды упал ниже порога чувствительных приборов. В сообщении на сайте института произошедшее названо "невозможным".
Вместо привычных "скачков" на протяжении нескольких дней график солнечной активности демонстрирует прямую линию. При этом, спутниковые мониторы, с которых в лабораторию поступает сигнал, а также другое научное оборудование полностью исправны.
"Солнце сейчас стремительно избавляется не только от крупномасштабной, но и от мелкомасштабной своей активности, — объясняют ученые. — Соответствующий темп микро- и нано-вспышек, по-видимому, упал в десятки раз. Это довольно неожиданно, так как еще несколько месяцев назад на Солнце появились предвестники начала нового цикла".
Ранее специалисты прогнозировали нарастание солнечной активности в 2019 году, поэтому наблюдаемая "солнечная зима" их очень удивила. В институте затрудняются с оценкой, как долго она продлится.
Впрочем, калифорнийские ученые ранее высказывали гипотезу о происходящем сейчас резком охлаждении Солнца, но с ней согласились далеко не все астрономы. Как сообщала "Правда.Ру", согласно прогнозу специалистов из Сан-Диего, в ближайшие 50 лет звезда достигнет "гранд-минимума" своей активности.
Источник фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН
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