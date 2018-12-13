Пользователь Twitter заподозрил Apple в "подглядывании"

Пользователь соцсети Twitter, когда ему потребовалась помощь от Apple, обнаружил, что компания может следить за ним.
Оказалось, с помощью неизвестной ранее ему функции в iPhone техподдержка Apple может видеть, что происходит в смартфоне.
Как сообщает Yoki.ru, cпециалисты компании удаленно подключились к iPhone и курсором показывали, что нужно делать.
Apple утверждает, что не может подключиться к смартфону без согласия пользователя.
Но у тех пользователей сети, которые прокомментировали пост мужчины, закрались "смутные сомнения".
Некоторые считают, что разрешение владельца для Apple не нужно. Отметим, самый большой страх современного человека заключается в том, что за ним наблюдают. И эти люди далеко не параноики.
На самом деле, сегодня, когда социальными сетями и интернетом, различными гаджетами и приложениями пользуются на планете сотни миллионов людей, проследить за кем-то совсем не сложно.
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