Составлен список самых продаваемых в 2018 году смартфонов

По данным экспертов рынка мобильных гаджетов, самыми востребованными у розничных покупателей оказались устройства марки Apple.

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Недавно эксперты составили рейтинг розничной реализации смартфонов за истекший период 2018 года.

Как пишет Innov.ru, первое место уверенно занял оказался iPhone X, который приобрели уже 16 млн пользователей. Вторым в рейтинге стал iPhone 8, на третьем оказался iPhone 8 Plus, а на четвертом - iPhone 7.

В топ-5 также попал смартфон Redmi 5A китайской компании Xiaomi, который приобрели 5,5 млн пользователей, популярный за счет выгодного соотношения цены и качества устройства.

При этом также хорошей популярностью пользуются такие смартфоны, как Samsung Galaxy S9 и S9 Plus.

Во время исследования ученых из Бэйлорского университета 70 процентов респондентов назвали смартфон проблемой, которая разрушает семью.

О такой зависимости, как фаббинг, привычке отвлекаться на мобильный телефон в самые неподходящие моменты жизни, например, во время семейного обеда, "Правде.Ру"рассказали психоаналитики директор Центра психотерапии и психоанализа Алина Тимошкина и ее коллега Юлия Гордеева.

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