"Луна-27" должна будет стать центром российской территории на Луне

Согласно плану российской Федеральной космической программы, в рамках исследования и освоения Луны в 2025 году на спутник Земли будет отправлена лунная станция "Луна-27".
Как рассказал на заседании Совета РАН по космосу Игорь Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований, помимо выполнения исследовательских задач, у станции будет еще и задача "геополитическая":
"Очень важная миссия. Если у нас получится высокоточная посадка в наиболее привлекательный район в окрестности южного полюса Луны (а его, по-видимому, должны будут определить те аппараты — "Луна-25" и "Луна-26", которые отправятся "на задание" в 2021 — 2024 гг — прим. ред.), то в дальнейшем на месте посадки "Луны-27" будет постепенно создаваться лунная инфраструктура для научно-технологических исследований, а в перспективе — лунная база, чтобы впоследствии туда летали наши космонавты", — сказал ученый-планетолог.
По его словам, на мысль о создании "российской территории" на Луне ученых навела американская "концепция создания национальных парков" вокруг тех аппаратов, которые они (США — прим. ред.) в прошлом посадили на Луну.
Несмотря на то что до первых коммерческих полетов в космос еще далеко, сотрудники НАСА боятся, что туристы в будущем нанесут непоправимый вред артефактам, которые американцы оставили на Луне в конце 60-х — начале 70-х годов. Чтобы этого не произошло, НАСА решило регламентировать правила поведения человека на Луне.
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На данный момент более 20 компаний занимаются подготовкой первых коммерческих полетов в космос. Их энтузиазм подогревается обещанием компании Google выплатить 20 миллионов долларов тем, кто сможет в целости и сохранности доставить на планету работающий луноход, который должен будет перемещаться по поверхности планеты и отправлять на Землю фотографии и другие данные, пишут "Вести.ру" .
Развитие космического туризма сильно беспокоит НАСА, ведь посетители Луны могут так или иначе "замести следы", которые оставили на планете астронавты шаттлов "Аполлон" и других кораблей, совершавших экспедиции на спутник Земли в период с 1969 по 1972 годы.
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"Мы считаем, что следы пребывания человека на Луне — это бесценные исторические памятники, которые могут быть по неосторожности уничтожены людьми или частными луноходами, отправленными разработчиками на планету в погоне за премией Google. Поэтому мы решили ввести своего рода правила поведения на Луне", — заявил один из ведущих сотрудников НАСА Роберт Келсо.
В число артефактов входят флаги, установленные на Луне, множество научных приборов, луноходы и знаменитый след ботинка Нила Армстронга, который до сих пор сохранился.
Так, специалисты НАСА вводят для будущих посетителей Луны ряд ограничений. Во-первых, космическим кораблям запрещено пролетать над местами посадок "Аполлона-11" и "Апполона-17". Технике запрещено приближаться к этим местам ближе, чем на пять километров, а пешим туристам — на 100 метров, отмечает "Гудок". Правда, в НАСА не уточняют, кто будет ограждать заповедные места красными ленточками, а также следить за соблюдением правил охраны памятников.
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