"Луна-27" должна будет стать центром российской территории на Луне

Согласно плану российской Федеральной космической программы, в рамках исследования и освоения Луны в 2025 году на спутник Земли будет отправлена лунная станция "Луна-27".

Как рассказал на заседании Совета РАН по космосу Игорь Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований, помимо выполнения исследовательских задач, у станции будет еще и задача "геополитическая":

"Очень важная миссия. Если у нас получится высокоточная посадка в наиболее привлекательный район в окрестности южного полюса Луны (а его, по-видимому, должны будут определить те аппараты — "Луна-25" и "Луна-26", которые отправятся "на задание" в 2021 — 2024 гг — прим. ред.), то в дальнейшем на месте посадки "Луны-27" будет постепенно создаваться лунная инфраструктура для научно-технологических исследований, а в перспективе — лунная база, чтобы впоследствии туда летали наши космонавты", — сказал ученый-планетолог.

По его словам, на мысль о создании "российской территории" на Луне ученых навела американская "концепция создания национальных парков" вокруг тех аппаратов, которые они (США — прим. ред.) в прошлом посадили на Луну.

Как рассказывала ранее "Правда.Ру",

опасаясь за свое имущество, оставленное на поверхности Луны во время экспедиций на спутник,

НАСА ввело правила поведения туристов на Луне

Несмотря на то что до первых коммерческих полетов в космос еще далеко, сотрудники НАСА боятся, что туристы в будущем нанесут непоправимый вред артефактам, которые американцы оставили на Луне в конце 60-х — начале 70-х годов. Чтобы этого не произошло, НАСА решило регламентировать правила поведения человека на Луне.

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На данный момент более 20 компаний занимаются подготовкой первых коммерческих полетов в космос. Их энтузиазм подогревается обещанием компании Google выплатить 20 миллионов долларов тем, кто сможет в целости и сохранности доставить на планету работающий луноход, который должен будет перемещаться по поверхности планеты и отправлять на Землю фотографии и другие данные, пишут "Вести.ру" .

Развитие космического туризма сильно беспокоит НАСА, ведь посетители Луны могут так или иначе "замести следы", которые оставили на планете астронавты шаттлов "Аполлон" и других кораблей, совершавших экспедиции на спутник Земли в период с 1969 по 1972 годы.

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"Мы считаем, что следы пребывания человека на Луне — это бесценные исторические памятники, которые могут быть по неосторожности уничтожены людьми или частными луноходами, отправленными разработчиками на планету в погоне за премией Google. Поэтому мы решили ввести своего рода правила поведения на Луне", — заявил один из ведущих сотрудников НАСА Роберт Келсо.

В число артефактов входят флаги, установленные на Луне, множество научных приборов, луноходы и знаменитый след ботинка Нила Армстронга, который до сих пор сохранился.

Так, специалисты НАСА вводят для будущих посетителей Луны ряд ограничений. Во-первых, космическим кораблям запрещено пролетать над местами посадок "Аполлона-11" и "Апполона-17". Технике запрещено приближаться к этим местам ближе, чем на пять километров, а пешим туристам — на 100 метров, отмечает "Гудок". Правда, в НАСА не уточняют, кто будет ограждать заповедные места красными ленточками, а также следить за соблюдением правил охраны памятников.