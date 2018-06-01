Ученые рассказали о еще одном способе продления жизни

Пробиотики плюс растительные добавки равно долгая жизнь. Такое уравнение здоровья составили канадские биоинженеры из Университета Макгилла, рассказывает EurekaAlert.

Ученые исследовали, как повлияет рацион питания плодовых мушек на их продолжительность жизни. Эксперимент показал, что существа, потреблявшие симбиотик — пробиотик плюс полифенол — и трифалу — растительная добавка к пище, — прожили в 2,5 раза дольше, чем сородичи, которых не кормили этими компонентами. Также эти добавки минимизировали эффект старения.

Исследователи пояснили, что они ожидают, что с пробиотики и растительные добавки также повлияют и на людей, так как биохимические реакции у плодовых мушек и млекопитающих совпадают на 70%. Конечно, ученые не ждут столь сильного эффекта, но все же этот "коктейль" подарит здоровое и долгое существование.

Канадские специалисты пояснили и причину, по которой вещества так влияют на организм: они меняют микрофлору и микрофауну в кишечном тракте, улучшают усвояемость пищи.

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