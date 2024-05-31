Салат из свежей капусты, помидоров и жареного арахиса: с лёгкой заправкой из оливкового масла, сока лайма и мёда

Салат из свежей капусты, помидоров и обжаренного арахиса: лёгкий и хрустящий

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Приготовление вкусного салата из свежей капусты, помидоров и обжаренного арахиса очень простое.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

половина среднего кочана капусты,

150-200 г сырого арахиса,

пучок петрушки,

300 г помидоров черри,

2 ст. л. оливкового масла,

1-2 чайные ложки мёда,

4 ст. л. сока лайма,

горчица — по вкусу,

соль — по вкусу.

Приготовление

Обжарьте арахис на разогретой сковороде, периодически переворачивая его, примерно 5-10 минут, до золотистого цвета. Нашинкуйте половину среднего кочана капусты. Разрежьте помидоры черри пополам. Измельчите пучок петрушки. В миске соедините 4 столовые ложки лаймового сока, 2 столовые ложки оливкового масла, соль по вкусу, горчицу по вкусу и 1-2 чайные ложки меда. Хорошо перемешайте. В салатник положите нашинкованную капусту, половинки помидоров черри и измельченную петрушку. Полейте салат готовой заправкой и перемешайте. Посыпьте сверху орехами перед подачей.