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Салат из свежей капусты, помидоров и жареного арахиса: с лёгкой заправкой из оливкового масла, сока лайма и мёда

Салат из свежей капусты, помидоров и обжаренного арахиса: лёгкий и хрустящий

1:14
Еда

Приготовление вкусного салата из свежей капусты, помидоров и обжаренного арахиса очень простое.

Салат из свежей капусты, помидоров и обжаренного арахиса: лёгкий и хрустящий
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

  • половина среднего кочана капусты,
  • 150-200 г сырого арахиса,
  • пучок петрушки,
  • 300 г помидоров черри,
  • 2 ст. л. оливкового масла,
  • 1-2 чайные ложки мёда,
  • 4 ст. л. сока лайма,
  • горчица — по вкусу,
  • соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Обжарьте арахис на разогретой сковороде, периодически переворачивая его, примерно 5-10 минут, до золотистого цвета.
  2. Нашинкуйте половину среднего кочана капусты.
  3. Разрежьте помидоры черри пополам.
  4. Измельчите пучок петрушки.
  5. В миске соедините 4 столовые ложки лаймового сока, 2 столовые ложки оливкового масла, соль по вкусу, горчицу по вкусу и 1-2 чайные ложки меда. Хорошо перемешайте.
  6. В салатник положите нашинкованную капусту, половинки помидоров черри и измельченную петрушку.
  7. Полейте салат готовой заправкой и перемешайте.
  8. Посыпьте сверху орехами перед подачей.
У ВАС ДОМА ЕСТЬ, КАПУСТА И ПОМИДОР? МАЛО КТО ЗНАЕТ ЭТОТ СЕКРЕТ❗️❗️ СЪЕДАЕТСЯ В ОДИН МИГ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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