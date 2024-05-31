Салат из свежей капусты, помидоров и жареного арахиса: с лёгкой заправкой из оливкового масла, сока лайма и мёда
Салат из свежей капусты, помидоров и обжаренного арахиса: лёгкий и хрустящий
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Приготовление вкусного салата из свежей капусты, помидоров и обжаренного арахиса очень простое.
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Ингредиенты:
- половина среднего кочана капусты,
- 150-200 г сырого арахиса,
- пучок петрушки,
- 300 г помидоров черри,
- 2 ст. л. оливкового масла,
- 1-2 чайные ложки мёда,
- 4 ст. л. сока лайма,
- горчица — по вкусу,
- соль — по вкусу.
Приготовление
- Обжарьте арахис на разогретой сковороде, периодически переворачивая его, примерно 5-10 минут, до золотистого цвета.
- Нашинкуйте половину среднего кочана капусты.
- Разрежьте помидоры черри пополам.
- Измельчите пучок петрушки.
- В миске соедините 4 столовые ложки лаймового сока, 2 столовые ложки оливкового масла, соль по вкусу, горчицу по вкусу и 1-2 чайные ложки меда. Хорошо перемешайте.
- В салатник положите нашинкованную капусту, половинки помидоров черри и измельченную петрушку.
- Полейте салат готовой заправкой и перемешайте.
- Посыпьте сверху орехами перед подачей.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру