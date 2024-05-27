Манник на кефире с яблоками и корицей: тесто получается безумно нежным, ведь в нём совсем нет муки

Манник на кефире с яблоками и корицей: нежное тесто без муки

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Манник на кефире с яблоками и корицей — это нежный пирог без муки, в котором использованы кисло-сладкие фрукты и ароматная корица, придающие ему потрясающий вкус и аромат.

Фото: flickr.com by stu_spivack is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для приготовления пирога нам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г манной крупы,

250 мл кефира,

1 яйцо,

1 щепотка соли,

200 г обычного или коричневого сахара,

Молотая корица (по вкусу),

0,5 чайной ложки соды,

2-3 яблока,

1 чайная ложка растительного масла.

Приступим к приготовлению:

Залейте манку кефиром, хорошо размешайте и оставьте на 30-40 минут, чтобы манка набухла. Взбейте яйцо с солью. Добавьте сахар, корицу и соду, затем смешайте с набухшей манкой. Очистите яблоки и нарежьте их небольшими кусочками. Смешайте их с тестом. Смажьте форму для выпечки растительным маслом и выложите тесто в форму, разровняйте поверхность. По желанию, сверху можно уложить несколько ломтиков яблока. Выпекайте пирог при температуре 180 °C примерно 35-45 минут.

Готовый манник можно подавать в виде отдельных порций или нарезать на кусочки. Этот вкусный пирог можно украсить свежими ягодами или посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!