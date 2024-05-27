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Манник на кефире с яблоками и корицей: тесто получается безумно нежным, ведь в нём совсем нет муки

Манник на кефире с яблоками и корицей: нежное тесто без муки

1:31
Еда

Манник на кефире с яблоками и корицей — это нежный пирог без муки, в котором использованы кисло-сладкие фрукты и ароматная корица, придающие ему потрясающий вкус и аромат.

Манник на кефире с яблоками и корицей: нежное тесто без муки
Фото: flickr.com by stu_spivack is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для приготовления пирога нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 200 г манной крупы,
  • 250 мл кефира,
  • 1 яйцо,
  • 1 щепотка соли,
  • 200 г обычного или коричневого сахара,
  • Молотая корица (по вкусу),
  • 0,5 чайной ложки соды,
  • 2-3 яблока,
  • 1 чайная ложка растительного масла.

Приступим к приготовлению:

  1. Залейте манку кефиром, хорошо размешайте и оставьте на 30-40 минут, чтобы манка набухла.
  2. Взбейте яйцо с солью. Добавьте сахар, корицу и соду, затем смешайте с набухшей манкой.
  3. Очистите яблоки и нарежьте их небольшими кусочками. Смешайте их с тестом.
  4. Смажьте форму для выпечки растительным маслом и выложите тесто в форму, разровняйте поверхность. По желанию, сверху можно уложить несколько ломтиков яблока.
  5. Выпекайте пирог при температуре 180 °C примерно 35-45 минут.

Готовый манник можно подавать в виде отдельных порций или нарезать на кусочки. Этот вкусный пирог можно украсить свежими ягодами или посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Яблочный пирог. Манник с яблоками на кефире.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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