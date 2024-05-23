Хотите почистить организм от токсинов и шлаков? Тогда этот рецепт смузи из брокколи и огурца специально для вас

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Смузи из брокколи и огурца: детокс-напиток

0:29
Еда

Этот смузи из брокколи, банана и огурца — идеальный вариант детокс-напитка.

Смузи из брокколи и огурца: детокс-напиток
Фото: creativecommons.org by Eddau is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Ингредиенты

  • 1/2 стакана ананасового сока
  • 1/2 стакана огурца
  • 1/4 стакана брокколи
  • 1 банан

Приготовление

Нарежьте бананы и очистите огурец от семян и кожуры. Разделите брокколи на соцветия. Поместите все ингредиенты в блендер и измельчите до однородной массы. Подавайте в бокале.

Смузи с брокколи, огурцом, имбирем, сельдереем
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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