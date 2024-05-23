Хотите почистить организм от токсинов и шлаков? Тогда этот рецепт смузи из брокколи и огурца специально для вас

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Смузи из брокколи и огурца: детокс-напиток
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Этот смузи из брокколи, банана и огурца — идеальный вариант детокс-напитка.
Фото: creativecommons.org by Eddau is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Ингредиенты
- 1/2 стакана ананасового сока
- 1/2 стакана огурца
- 1/4 стакана брокколи
- 1 банан
Приготовление
Нарежьте бананы и очистите огурец от семян и кожуры. Разделите брокколи на соцветия. Поместите все ингредиенты в блендер и измельчите до однородной массы. Подавайте в бокале.
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