Хотите почистить организм от токсинов и шлаков? Тогда этот рецепт смузи из брокколи и огурца специально для вас

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Смузи из брокколи и огурца: детокс-напиток

0:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот смузи из брокколи, банана и огурца — идеальный вариант детокс-напитка.

Фото: creativecommons.org by Eddau is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Ингредиенты

1/2 стакана ананасового сока

1/2 стакана огурца

1/4 стакана брокколи

1 банан

Приготовление

Нарежьте бананы и очистите огурец от семян и кожуры. Разделите брокколи на соцветия. Поместите все ингредиенты в блендер и измельчите до однородной массы. Подавайте в бокале.