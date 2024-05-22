Детокс-смузи из авокадо, петрушки, имбиря на кокосовой воде: поможет избавиться от токсинов
Рецепт детокс-смузи из авокадо
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Насыщенный сливочный авокадо придаёт утренним коктейлям нежную текстуру. Эти фрукты содержат полезные для сердца жиры, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина.
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Смузи из авокадо также содержит ингредиенты, которые поддерживают пищеварение и помогают выводить токсины и другие потенциально вредные соединения из организма.
Ингредиенты
- 1/2 большого замороженного банана
- 1 стакан замороженных кусочков ананаса
- 1/2 стакана воды
- 1/2 стакана кокосовой воды
- 1/4 стакана петрушки
- 2 столовые ложки авокадо
- 1 чайная ложка тёртого имбиря
- 1/4 чайной ложки пробиотического порошка
- Несколько ломтиков лимона или лайма
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в блендере. Полезный детокс-смузи готов!
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Рецепт смузи из авокадо и киви