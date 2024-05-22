Детокс-смузи из авокадо, петрушки, имбиря на кокосовой воде: поможет избавиться от токсинов

Рецепт детокс-смузи из авокадо

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Насыщенный сливочный авокадо придаёт утренним коктейлям нежную текстуру. Эти фрукты содержат полезные для сердца жиры, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина.

Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Смузи из авокадо также содержит ингредиенты, которые поддерживают пищеварение и помогают выводить токсины и другие потенциально вредные соединения из организма.

Ингредиенты

1/2 большого замороженного банана

1 стакан замороженных кусочков ананаса

1/2 стакана воды

1/2 стакана кокосовой воды

1/4 стакана петрушки

2 столовые ложки авокадо

1 чайная ложка тёртого имбиря

1/4 чайной ложки пробиотического порошка

Несколько ломтиков лимона или лайма

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере. Полезный детокс-смузи готов!