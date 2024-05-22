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Детокс-смузи из авокадо, петрушки, имбиря на кокосовой воде: поможет избавиться от токсинов

Рецепт детокс-смузи из авокадо

0:53
Еда

Насыщенный сливочный авокадо придаёт утренним коктейлям нежную текстуру. Эти фрукты содержат полезные для сердца жиры, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина.

Рецепт детокс-смузи из авокадо
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Смузи из авокадо также содержит ингредиенты, которые поддерживают пищеварение и помогают выводить токсины и другие потенциально вредные соединения из организма.

Ингредиенты

  • 1/2 большого замороженного банана
  • 1 стакан замороженных кусочков ананаса
  • 1/2 стакана воды
  • 1/2 стакана кокосовой воды
  • 1/4 стакана петрушки
  • 2 столовые ложки авокадо
  • 1 чайная ложка тёртого имбиря
  • 1/4 чайной ложки пробиотического порошка
  • Несколько ломтиков лимона или лайма

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере. Полезный детокс-смузи готов!

Рецепт смузи из авокадо и киви
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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