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Измените свой взгляд на кулинарию: 6 альтернатив пшеничной муке для ваших любимых рецептов

Стало известно, чем можно заменить муку

1:55
Еда

Мука является одним из основных ингредиентов в многих рецептах, однако многие люди избегают ее потребления по разным причинам.

Стало известно, чем можно заменить муку
Фото: Wikipedia by Margaret Hoogstrate is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Несмотря на ее широкое использование, есть множество альтернатив, которые можно использовать в кулинарии.

Кокосовая мука. Получаемая из сушеной мякоти кокоса, она обладает низким содержанием углеводов и высоким содержанием клетчатки. Кокосовая мука хорошо подходит для выпечки и добавляет нежный кокосовый вкус.

Миндальная мука. Сделанная из измельченных миндальных орехов, она богата белком, а также содержит витамины и минералы. Миндальная мука добавляет богатый ореховый вкус и хорошо подходит для приготовления глютеновых беспретензионных десертов.

Киноа мука. Киноа является одним из немногих зерновых продуктов, содержащих все девять аминокислот, делая его полноценным источником белка. Мука из киноа имеет нейтральный вкус и хорошо работает в большинстве рецептов.

Картофельная мука. Получаемая из сушенного картофеля, она имеет светлый цвет и нейтральный вкус. Картофельная мука часто используется в глазури, супах и соусах.

Цельнозерновая мука. Это мука, изготовленная из цельных зерновых, таких как пшеница, рожь, овес или кукуруза. Она богата питательными веществами, включая клетчатку, витамины и минералы. Она придает более грубую текстуру и богатый вкус выпечке.

Карбонат киноа. Это альтернатива обычной пшеничной муке, обладающая более низким гликемическим индексом и богатая питательными веществами. Карбонат киноа добавляет легкий ореховый вкус и хорошо подходит для приготовления хлеба, пирогов и печенья.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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