Великолепный рецепт ухи: поверьте, гости будут просить добавки

Уха по-русски: великолепный рецепт

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Уха, великолепное русское блюдо, представляет собой нечто большее, чем просто суп из рыбы. Хотите узнать, как приготовить уху настоящего гурмана? Давайте раскроем вам лучший рецепт ухи, который станет настоящим украшением вашего стола и покорит сердца гостей.

Фото: https://www.flickr.com/photos/phploveme/3505904827 by by Junho Jung at Flickr from South Korea

Ингредиенты.

Рыба: 1,5-2 кг (лучше всего использовать жирные сорта, такие как судак, щука, окунь или лосось).

Вода: 2,5-3 литра.

Лук репчатый: 2-3 штуки (среднего размера).

Картофель: 4-5 штук (среднего размера).

Морковь: 2 штуки (среднего размера).

Перец черный горошком: 10-12 штук.

Лавровый лист: 2-3 штуки.

Соль: по вкусу.

Зелень (укроп, петрушка): для подачи.

Приготовление.

Подготовка рыбы: Очистите рыбу от чешуи, хорошо промойте и нарежьте на куски. Обратите внимание, что для ухи лучше использовать рыбу с костью, так как она добавит богатства вкусу и аромату бульона.

Приготовление бульона: В большой кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте нарезанный лук, морковь (очищенную и нарезанную кружочками), перец горошком, лавровый лист и немного соли. Варите на среднем огне около 15-20 минут, пока овощи не станут мягкими и бульон не приобретет насыщенный аромат.

Добавление картофеля и рыбы: Очистите картофель и нарежьте его кубиками. Положите картофель в кипящий бульон и варите около 10 минут. Затем аккуратно поместите куски рыбы в кастрюлю. Дайте всем ингредиентам свариться еще примерно 10-15 минут, до тех пор, пока рыба не будет готова.

Подача: Когда уха готова, аккуратно достаньте из нее куски рыбы и немного охладите. Выложите уху в глубокие тарелки, добавьте кусочки рыбы, посыпьте свежей зеленью (укропом и петрушкой). Подайте с кислым сметанным соусом и свежим хлебом.