На зависть всем соседям: рецепт маринованных грибов для настоящих гурманов

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Вкусный рецепт: маринованные грибы

2:11
Еда

Маринованные грибы — это не только вкусное лакомство, но и отличный способ сохранить грибы на долгое время, обогатив их удивительным ароматом и вкусом. Приготовление маринованных грибов — это простой процесс, который может быть легко освоен в домашних условиях.

Вкусный рецепт: маринованные грибы
Фото: commons.wikimedia. org by FASTILY is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты.
1 кг свежих грибов (шампиньоны, лисички или другие на ваш выбор)
2 луковицы
3 зубчика чеснока
500 мл воды
250 мл уксуса (желательно яблочного)
100 мл растительного масла
2 лавровых листа
1 ст. ложка соли
1 ст. ложка сахара
Перец горошком (по вкусу)
Зелень по желанию (укроп, петрушка)

Приготовление.
Подготовка грибов: Отделяйте ножки от шляпок грибов. Шляпки можно нарезать на четвертинки или половинки, в зависимости от их размера. Если грибы крупные, рекомендуется разрезать их на кусочки удобного размера.

Подготовка маринада: В кастрюле смешайте воду, уксус, растительное масло, соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Доведите смесь до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и дайте постоять на минимальном огне около 5 минут.

Обработка овощей: Нарежьте лук кольцами, а чеснок мелко нарубите. Добавьте их в маринад и варите еще 5 минут.

Заготовка грибов: Поместите грибы в большую емкость для маринования. При необходимости, вымойте их, но по возможности избегайте замачивания грибов в воде, чтобы они не насыщались ею.

Заливка грибов: После того как маринад готов, аккуратно налейте его на грибы. Убедитесь, что грибы полностью погружены в маринад. Плотно закройте емкость крышкой.

Маринование: Оставьте грибы в маринаде минимум на 24 часа, предпочтительно в холодильнике. Чем дольше они будут настаиваться, тем более насыщенным будет их вкус.

Подача: Перед подачей украсьте маринованные грибы свежей зеленью - петрушкой или укропом.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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