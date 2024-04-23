На зависть всем соседям: рецепт маринованных грибов для настоящих гурманов

Маринованные грибы — это не только вкусное лакомство, но и отличный способ сохранить грибы на долгое время, обогатив их удивительным ароматом и вкусом. Приготовление маринованных грибов — это простой процесс, который может быть легко освоен в домашних условиях.
Ингредиенты.
1 кг свежих грибов (шампиньоны, лисички или другие на ваш выбор)
2 луковицы
3 зубчика чеснока
500 мл воды
250 мл уксуса (желательно яблочного)
100 мл растительного масла
2 лавровых листа
1 ст. ложка соли
1 ст. ложка сахара
Перец горошком (по вкусу)
Зелень по желанию (укроп, петрушка)
Приготовление.
Подготовка грибов: Отделяйте ножки от шляпок грибов. Шляпки можно нарезать на четвертинки или половинки, в зависимости от их размера. Если грибы крупные, рекомендуется разрезать их на кусочки удобного размера.
Подготовка маринада: В кастрюле смешайте воду, уксус, растительное масло, соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Доведите смесь до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и дайте постоять на минимальном огне около 5 минут.
Обработка овощей: Нарежьте лук кольцами, а чеснок мелко нарубите. Добавьте их в маринад и варите еще 5 минут.
Заготовка грибов: Поместите грибы в большую емкость для маринования. При необходимости, вымойте их, но по возможности избегайте замачивания грибов в воде, чтобы они не насыщались ею.
Заливка грибов: После того как маринад готов, аккуратно налейте его на грибы. Убедитесь, что грибы полностью погружены в маринад. Плотно закройте емкость крышкой.
Маринование: Оставьте грибы в маринаде минимум на 24 часа, предпочтительно в холодильнике. Чем дольше они будут настаиваться, тем более насыщенным будет их вкус.
Подача: Перед подачей украсьте маринованные грибы свежей зеленью - петрушкой или укропом.
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