На зависть всем соседям: рецепт маринованных грибов для настоящих гурманов

Вкусный рецепт: маринованные грибы

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринованные грибы — это не только вкусное лакомство, но и отличный способ сохранить грибы на долгое время, обогатив их удивительным ароматом и вкусом. Приготовление маринованных грибов — это простой процесс, который может быть легко освоен в домашних условиях.

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Ингредиенты.

1 кг свежих грибов (шампиньоны, лисички или другие на ваш выбор)

2 луковицы

3 зубчика чеснока

500 мл воды

250 мл уксуса (желательно яблочного)

100 мл растительного масла

2 лавровых листа

1 ст. ложка соли

1 ст. ложка сахара

Перец горошком (по вкусу)

Зелень по желанию (укроп, петрушка)

Приготовление.

Подготовка грибов: Отделяйте ножки от шляпок грибов. Шляпки можно нарезать на четвертинки или половинки, в зависимости от их размера. Если грибы крупные, рекомендуется разрезать их на кусочки удобного размера.

Подготовка маринада: В кастрюле смешайте воду, уксус, растительное масло, соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Доведите смесь до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и дайте постоять на минимальном огне около 5 минут.

Обработка овощей: Нарежьте лук кольцами, а чеснок мелко нарубите. Добавьте их в маринад и варите еще 5 минут.

Заготовка грибов: Поместите грибы в большую емкость для маринования. При необходимости, вымойте их, но по возможности избегайте замачивания грибов в воде, чтобы они не насыщались ею.

Заливка грибов: После того как маринад готов, аккуратно налейте его на грибы. Убедитесь, что грибы полностью погружены в маринад. Плотно закройте емкость крышкой.

Маринование: Оставьте грибы в маринаде минимум на 24 часа, предпочтительно в холодильнике. Чем дольше они будут настаиваться, тем более насыщенным будет их вкус.

Подача: Перед подачей украсьте маринованные грибы свежей зеленью - петрушкой или укропом.