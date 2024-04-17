Фудшеринг: бизнесменов могут освободить от налогов, если они поделятся едой с голодающими

Каждый девятый килограмм еды, которая остаётся в магазинах из-за подошедшего срока годности, выкидывается на свалку, несмотря на то, что в стране много голодающих — и всё из-за специфики налоговой системы, пишут argumenti. ru.
Решение этой проблемы очевидно — и в созданной по указу российского президента ГК "Российский экологический оператор" его уже озвучили. В компании предлагают освободить от налогов предпринимателей, которые направляют в благотворительные фонды и приюты подобные продукты питания. Инициатива не только решит проблему со свалками пищевых отходов, но и сократит количество голодающих.
В России за год набирается 17 млн тонн пищевых отходов, а потери продуктов во время перевозки, обработки, хранения или продажи составляют почти 50%.
Законодательные инициативы о внедрении "фудшеринга" вскоре рассмотрят депутаты Госдумы.
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