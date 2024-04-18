Веганский томатный суп с розмарином, тимьяном и базиликом: очень понравится любителям минестроне

Томатный суп с ароматными травами: рецепт

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Любителям минестроне точно понравится рецепт этого веганского томатного супа. Никакой молочки — только овощи и ароматные травы. Суп получается очень вкусным.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1 банка измельчённых помидоров,

1 банка фасоли,

90 г томатной пасты,

2 стакана овощного бульона,

2 столовые ложки оливкового масла,

1 столовая ложка тростникового сахара,

1 столовая ложка пищевых дрожжей,

1/2 чайной ложки сушёного базилика,

1/2 чайной ложки сушёного орегано,

1/4 чайной ложки сушёного розмарина,

1/4 чайной ложки сушёного тимьяна,

1/4 чайной ложки соли,

1 зубчик чеснока, измельчённый,

1 щепотка измельчённого красного перца,

чёрный перец.

Приготовление

Добавьте в кастрюлю оливковое масло, чеснок, орегано, базилик, тимьян, розмарин, измельчённый красный перец и свежемолотый чёрный перец. Тушите травы на среднем огне около минуты. Добавьте в смесь томатную пасту и сахар. Продолжайте готовить. Влейте в кастрюлю измельчённые помидоры и овощной бульон. Взбейте в блендере фасоль вместе с жидкостью из банки. Вылейте пюре в суп. Накройте кастрюлю крышкой и дайте супу закипеть. Убавьте огонь до среднего и готовьте 20 минут. После варки добавьте в суп пищевые дрожжи и перемешайте.