Веганский томатный суп с розмарином, тимьяном и базиликом: очень понравится любителям минестроне
Томатный суп с ароматными травами: рецепт
1:33
Любителям минестроне точно понравится рецепт этого веганского томатного супа. Никакой молочки — только овощи и ароматные травы. Суп получается очень вкусным.
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 1 банка измельчённых помидоров,
- 1 банка фасоли,
- 90 г томатной пасты,
- 2 стакана овощного бульона,
- 2 столовые ложки оливкового масла,
- 1 столовая ложка тростникового сахара,
- 1 столовая ложка пищевых дрожжей,
- 1/2 чайной ложки сушёного базилика,
- 1/2 чайной ложки сушёного орегано,
- 1/4 чайной ложки сушёного розмарина,
- 1/4 чайной ложки сушёного тимьяна,
- 1/4 чайной ложки соли,
- 1 зубчик чеснока, измельчённый,
- 1 щепотка измельчённого красного перца,
- чёрный перец.
Приготовление
- Добавьте в кастрюлю оливковое масло, чеснок, орегано, базилик, тимьян, розмарин, измельчённый красный перец и свежемолотый чёрный перец. Тушите травы на среднем огне около минуты.
- Добавьте в смесь томатную пасту и сахар. Продолжайте готовить.
- Влейте в кастрюлю измельчённые помидоры и овощной бульон.
- Взбейте в блендере фасоль вместе с жидкостью из банки. Вылейте пюре в суп. Накройте кастрюлю крышкой и дайте супу закипеть.
- Убавьте огонь до среднего и готовьте 20 минут. После варки добавьте в суп пищевые дрожжи и перемешайте.
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