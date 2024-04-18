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Веганский томатный суп с розмарином, тимьяном и базиликом: очень понравится любителям минестроне

Томатный суп с ароматными травами: рецепт

1:33
Еда

Любителям минестроне точно понравится рецепт этого веганского томатного супа. Никакой молочки — только овощи и ароматные травы. Суп получается очень вкусным.

Томатный суп с ароматными травами: рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1 банка измельчённых помидоров,
  • 1 банка фасоли,
  • 90 г томатной пасты,
  • 2 стакана овощного бульона,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 1 столовая ложка тростникового сахара,
  • 1 столовая ложка пищевых дрожжей,
  • 1/2 чайной ложки сушёного базилика,
  • 1/2 чайной ложки сушёного орегано,
  • 1/4 чайной ложки сушёного розмарина,
  • 1/4 чайной ложки сушёного тимьяна,
  • 1/4 чайной ложки соли,
  • 1 зубчик чеснока, измельчённый,
  • 1 щепотка измельчённого красного перца,
  • чёрный перец.

Приготовление

  1. Добавьте в кастрюлю оливковое масло, чеснок, орегано, базилик, тимьян, розмарин, измельчённый красный перец и свежемолотый чёрный перец. Тушите травы на среднем огне около минуты.
  2. Добавьте в смесь томатную пасту и сахар. Продолжайте готовить.
  3. Влейте в кастрюлю измельчённые помидоры и овощной бульон.
  4. Взбейте в блендере фасоль вместе с жидкостью из банки. Вылейте пюре в суп. Накройте кастрюлю крышкой и дайте супу закипеть.
  5. Убавьте огонь до среднего и готовьте 20 минут. После варки добавьте в суп пищевые дрожжи и перемешайте.
ТОМАТНЫЙ СУП с нутом и овощами
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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