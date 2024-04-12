Кефир с гречкой: попробуйте на завтрак необычное сочетание, помогающее похудеть

Кефир с гречкой: работающий рецепт на завтрак для желающих похудеть

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Кефир с гречкой — простое и полезное блюдо, идеально подходящее для завтрака и помогающее в похудении.

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Итак, для приготовления этого необычного завтрака от KP. RU вам понадобится:

— 300 мл кефира,

— 4 столовые ложки гречки.

Приготовление

Перед началом приготовления промойте гречку, чтобы смыть излишки крахмала. Затем переложите гречку внутрь емкости (например, в банку) и залейте её 200 мл кефира. Закройте крышкой и поставьте в холодильник на ночь. На следующий день добавьте оставшиеся 100 мл кефира, и при желании можно добавить свежие ягоды и чайную ложку мёда для придания вкуса.

Кефир с гречкой — это полезное и сытное блюдо с низким содержанием калорий. Оно богато полезными веществами и может быть отличным выбором для тех, кто стремится контролировать вес и поддерживать здоровый образ жизни.