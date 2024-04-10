Хотите, чтобы ваша кожа была упругой и здоровой? Эти 10 продуктов нужно обязательно включить в рацион

Названы 10 продуктов для идеальной кожи

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Здоровое питание необходимо не только для укрепления здоровья, но и прекрасного внешнего вида. Некоторые продукты питания защищают клетки кожи от вредных ультрафиолетовых лучей, сохраняют кожу увлажнённой и борются с вредными свободными радикалами, которые атакуют клетки, активируя процессы старения.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Топ-10 продуктов для идеальной кожи

Авокадо

Авокадо полезен для кожи, поскольку содержит антиоксиданты, такие как глутатион, витамины А и Е, которые защищают от ультрафиолетовых лучей и сохраняют кожу увлажненной. Авокадо также содержит полезные жиры, которые снижают риск сердечных заболеваний и инсульта, пишет сайт Top10GrocerySecrets.com.

Черника

Черника содержит большое количество антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами.

Зелёный чай

Чай содержит антиоксиданты, витамин B3 и химическое вещество - галлат эпигаллокатехина (EGCG), этот полифенол работает в том числе как онкопротектор.

Капуста

Капуста содержит большое количество калия, который сохраняет клетки кожи увлажнёнными. Она также содержит витамин К, который убирает круги под глазами, предотвращает свёртывание крови.

Апельсины

Эти фрукты богаты витамином С, который необходим организму для выработки коллагена — белка, который сохраняет кожу упругой и борется с видимыми признаками старения.

Гранаты

Как и апельсины, гранаты богаты витамином С. Они также богаты другими антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами.

Батат

Сладкий картофель сохраняет кожу здоровой, поскольку он богат витамином С и бета-каротином, который преобразуется в организме в витамин А и антиоксиданты.

Помидоры

Помидоры также богаты витамином С, а ещё ликопином. Это мощное фитохимическое вещество является важным антиоксидантом, который защищает кожу от солнечных лучей, борясь со свободными радикалами.

Арбузы

Как и помидоры, арбузы также богаты ликопином. Употребление арбузов может защитить кожу от старения, морщин и даже рака кожи.

Дикий лосось

Дикий лосось является отличным источником жирных кислот омега-3, которые поддерживают увлажнение кожи, уменьшают воспаление.