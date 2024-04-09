Быстрое слоёное дрожжевое тесто: готовится недолго, а выпечка из него получается очень нежной

Быстрое слоёное дрожжевое тесто: приготовление займёт минимум времени по сравнению с обычным

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить домашнее слоёное тесто, но вы ограничены во времени? KP.RU предлагает вам быстрый рецепт, который позволит вам насладиться нежной и хрустящей выпечкой, не тратя много времени на приготовление теста.

Фото: commons.wikimedia.org by Yohan euan o4 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 750 г муки,

— 200 г сливочного масла,

— 1 чайная ложка соли,

— 3 чайные ложки сахара,

— 7 г сухих дрожжей,

— 85 мл тёплой воды,

— 120-135 мл тёплого молока,

— 1 яйцо.

Приготовление:

Разведите сухие дрожжи в тёплой воде с добавлением одной чайной ложки сахара. Оставьте смесь в теплом месте на 15-20 минут и затем перемешайте. В большой миске просейте муку и смешайте её с солью и двумя чайными ложками сахара. Добавьте в муку сливочное масло, предварительно нарезанное на кусочки или измельчённое на тёрке. Перетрите масло в муку, чтобы получилась мелкая крошка, делая это просто руками или ножом. В средней миске взбейте яйцо и добавьте тёплое молоко к подошедшей дрожжевой смеси. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Сделайте углубление в середине горки из мучной крошки и влейте в это углубление жидкую смесь. Замесите тесто так, чтобы оно стало гладким и мягким. Заверните тесто в пищевую плёнку и поставьте в холодильник на два часа.

Теперь у вас есть готовое быстрое слоёное дрожжевое тесто. Вы можете использовать его для приготовления разнообразных слоёных выпечек. Приятного аппетита!