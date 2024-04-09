Быстрое слоёное дрожжевое тесто: готовится недолго, а выпечка из него получается очень нежной

Хотите приготовить домашнее слоёное тесто, но вы ограничены во времени? KP.RU предлагает вам быстрый рецепт, который позволит вам насладиться нежной и хрустящей выпечкой, не тратя много времени на приготовление теста.
Фото: commons.wikimedia.org by Yohan euan o4 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Ингредиенты:
— 750 г муки,
— 200 г сливочного масла,
— 1 чайная ложка соли,
— 3 чайные ложки сахара,
— 7 г сухих дрожжей,
— 85 мл тёплой воды,
— 120-135 мл тёплого молока,
— 1 яйцо.
Приготовление:
Разведите сухие дрожжи в тёплой воде с добавлением одной чайной ложки сахара. Оставьте смесь в теплом месте на 15-20 минут и затем перемешайте.
В большой миске просейте муку и смешайте её с солью и двумя чайными ложками сахара.
Добавьте в муку сливочное масло, предварительно нарезанное на кусочки или измельчённое на тёрке. Перетрите масло в муку, чтобы получилась мелкая крошка, делая это просто руками или ножом.
В средней миске взбейте яйцо и добавьте тёплое молоко к подошедшей дрожжевой смеси. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
Сделайте углубление в середине горки из мучной крошки и влейте в это углубление жидкую смесь.
Замесите тесто так, чтобы оно стало гладким и мягким. Заверните тесто в пищевую плёнку и поставьте в холодильник на два часа.
Теперь у вас есть готовое быстрое слоёное дрожжевое тесто. Вы можете использовать его для приготовления разнообразных слоёных выпечек. Приятного аппетита!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Слоеное дрожжевое тесто быстрого приготовления. Нежное и Воздушное!