Рубленое слоёное тесто быстрого приготовления: из него получается вкусная самса или пироги

Рубленое слоёное тесто быстрого приготовления предлагается использовать как основу для разнообразных блюд. Вы сможете приготовить из него десерты или сытные горячие блюда, такие как самса или пирог с мясом и картофелем. Рецепт рубленого слоёного теста быстрого приготовления напоминает KP.RU.
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Вот список необходимых ингредиентов для приготовления рубленого слоёного теста:
— 100 г холодного сливочного масла,
— 100 г муки,
— 50 мл холодной воды,
— 1 щепотка соли.
Приступаем к приготовлению:
В блендере смешиваем холодное сливочное масло, муку и соль. Измельчаем их до образования крупных крошек.
Затем добавляем холодную воду и вновь перемешиваем.
Перекладываем полученное тесто на стол и посыпаем мукой.
Формируем и раскатываем тесто скалкой в форме прямоугольника с толщиной примерно 2-3 мм.
Заворачиваем тесто в плотный рулет.
Выравниваем и смягчаем его, посыпаем мукой и растягиваем в длину, а затем сворачиваем в форме "улитки". Обертываем в пищевую плёнку и кладем в холодильник на 30 минут.
Перед выпеканием выкладываем тесто "швом" вниз и раскатываем перед приготовлением.
Теперь у вас готово рубленое слоёное тесто, которое можно использовать в различных рецептах. Вы можете насладиться вкусными блюдами, приготовленными на его основе. Приятного аппетита!
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Рубленое СЛОЕНОЕ тесто. Теперь готовлю только так...