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Рубленое слоёное тесто быстрого приготовления: из него получается вкусная самса или пироги

Как сделать рубленое слоёное тесто для десертов и для сытных вторых блюд

1:28
Еда

Рубленое слоёное тесто быстрого приготовления предлагается использовать как основу для разнообразных блюд. Вы сможете приготовить из него десерты или сытные горячие блюда, такие как самса или пирог с мясом и картофелем. Рецепт рубленого слоёного теста быстрого приготовления напоминает KP.RU.

Как сделать рубленое слоёное тесто для десертов и для сытных вторых блюд
Фото: commons.wikimedia.org by Harry Wood is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вот список необходимых ингредиентов для приготовления рубленого слоёного теста:

— 100 г холодного сливочного масла,

— 100 г муки,

— 50 мл холодной воды,

— 1 щепотка соли.

Приступаем к приготовлению:

  1. В блендере смешиваем холодное сливочное масло, муку и соль. Измельчаем их до образования крупных крошек.
  2. Затем добавляем холодную воду и вновь перемешиваем.
  3. Перекладываем полученное тесто на стол и посыпаем мукой.
  4. Формируем и раскатываем тесто скалкой в форме прямоугольника с толщиной примерно 2-3 мм.
  5. Заворачиваем тесто в плотный рулет.
  6. Выравниваем и смягчаем его, посыпаем мукой и растягиваем в длину, а затем сворачиваем в форме "улитки". Обертываем в пищевую плёнку и кладем в холодильник на 30 минут.
  7. Перед выпеканием выкладываем тесто "швом" вниз и раскатываем перед приготовлением.

Теперь у вас готово рубленое слоёное тесто, которое можно использовать в различных рецептах. Вы можете насладиться вкусными блюдами, приготовленными на его основе. Приятного аппетита!

Рубленое СЛОЕНОЕ тесто. Теперь готовлю только так...
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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