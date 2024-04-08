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Любителям шаурмы на заметку. Смертельно опасный стафилококк обнаружили в шаурме из "Ашана"

Опасные для жизни бактерии нашли в шаурме из Москвы и Санкт-Петербурга

1:22
Еда

Роскачество обнаружило смертельно опасные бактерии в шаурме из "Ашана". Небезопасной для здоровья оказалась шаурма в Москве и Санкт-Петербурге.

Опасные для жизни бактерии нашли в шаурме из Москвы и Санкт-Петербурга
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако самый опасный вид бактерий нашли в продукции "Ашана".

"В шаурме от "Ашана" обнаружен золотистый стафилококк S. aureus. Она может быть смертельно опасной", — пишут ТАСС, ссылаясь на Роскачество.

Кроме того, в шаурме"Ашана" и Chef Doner обнаружены листерии. Если они попадут в организм, как отмечают специалисты, это может привести к развитию пищевой токсикоинфекции или листериоза.

По мнению экспертов, стафилококк мог попасть в шаурму через испорченный соус. Но с большей вероятностью инфекция оказалась в продукции от страдающего заболеванием работника.

В Роскачестве отметили, что большинство нарушений оказалось в части санитарно-эпидемиологических норм по микробиологии. Только 2 шаурмы из 29 оказались хорошего качества.

Кишечная палочка была выявлена в продукции 15 питерских и московских торговых марок: "Шаверно", Ozon fresh, Restoria, Dostaевский, "Вкусвилл", "Мираторг", "Самая вкусная шаурма", "Глобус", Chef Doner, "Кафе кебаб", "Добрые съести", "Шаверленд", "Кручу верчу", "Super кебаб", "Просто Вася".

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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