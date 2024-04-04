Салат из зелёного горошка и редиса: отличный гарнир к любому блюду

Салат из зелёного горошка: пряная заправка придаёт ему пикантности

Вашему вниманию представляется простой и вкусный рецепт салата из зелёного горошка с добавлением редиса. Это отличный выбор для любого вида блюда. Свежий салат от RussianFood.com не только освежает вкус каждого ингредиента, но и обогащает его свежими и яркими нотами.

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Ингредиенты:

— 750 г свежего зелёного горошка или 250 г замороженного (оттаявшего),

— ¼ стакана майонеза,

— 1 столовая ложка мелко нарубленной свежей петрушки,

— 1 столовая ложка эстрагонового уксуса,

— ¾ чайной ложки соли,

— 1/8 чайной ложки чёрного молотого перца,

— 150 г мелко нарезанного редиса,

— салат латук (по желанию).

Приготовление:

Если вы используете свежий зелёный горошек, то удалите его из стручков. В кастрюле с толстым дном доведите до кипения ¾ стакана воды и высыпьте в нее горошек. Уменьшите огонь до минимального и варите горошек 3-5 минут до мягкого состояния. Промойте под холодной водой и отведите в сторону. В большой миске взбейте вилкой или маленькой венчиком майонез, свежую петрушку, эстрагоновый уксус, соль и перец. Добавьте в заправку свежий горошек и мелко нарезанный редис. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно соединились. Поместите салат в холодильник на несколько часов для полного охлаждения.

Подайте салат из зелёного горошка с редисом с латуком или в качестве гарнира к любому блюду из мяса или птицы.