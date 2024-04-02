Придерживаетесь кето-диеты? Тогда этот питательный смузи с ягодами, кокосовым молоком и шпинатом для вас!

Популярные фрукты, такие как бананы или ананасы, чаще всего используемые в смузи, не подходят для кето-диеты, поэтому в этом рецепте их заменили малиной, клубникой и ежевикой (в этих ягодах низкое содержание углеводов). Смешайте их с кокосовым молоком и шпинатом, чтобы получить полезный смузи.
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Ингредиенты
Горсть замороженной клубники.
Горсть замороженной малины и еще немного для украшения (по желанию).
Горсть замороженной ежевики.
200 мл кокосового молока.
Упаковка свежего шпината.
Несладкая кокосовая стружка для украшения (по желанию).
Приготовление
В блендере смешайте все ингредиенты (кроме кокоса). Разлейте по бокалам и сверху выложите малину и кокос.
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