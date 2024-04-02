Придерживаетесь кето-диеты? Тогда этот питательный смузи с ягодами, кокосовым молоком и шпинатом для вас!

Смузи для тех, кто "сидит" на кетогенной диете

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Популярные фрукты, такие как бананы или ананасы, чаще всего используемые в смузи, не подходят для кето-диеты, поэтому в этом рецепте их заменили малиной, клубникой и ежевикой (в этих ягодах низкое содержание углеводов). Смешайте их с кокосовым молоком и шпинатом, чтобы получить полезный смузи.

Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

Горсть замороженной клубники.

Горсть замороженной малины и еще немного для украшения (по желанию).

Горсть замороженной ежевики.

200 мл кокосового молока.

Упаковка свежего шпината.

Несладкая кокосовая стружка для украшения (по желанию).

Приготовление

В блендере смешайте все ингредиенты (кроме кокоса). Разлейте по бокалам и сверху выложите малину и кокос.