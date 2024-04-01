Маслянистое песочное печенье с сушёной вишней и нежной глазурью: очень вкусное и рассыпчатое

Песочное печенье с сушёной вишней: с любовью для всей семьи

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Это маслянистое песочное печенье с сушёной вишней и нежной глазурью получается просто восхитительным.

Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Не открывайте духовку, пока печенье выпекается: необходим постоянный нагрев, чтобы оно поднялось и подрумянилось, а любые колебания температуры могут привести к тому, что печенье получится невоздушным.

Ингредиенты

2,5 стакана муки плюс еще для раскатывания,

3/4 стакана крупно нарезанной сушёной вишни,

2 столовые ложки белого сахара,

1 столовая ложка разрыхлителя,

1,5 чайной ложки апельсиновой цедры плюс еще для украшения,

1 чайная ложка пищевой соды,

1 чайная ложка мелкой морской соли,

брикет сливочного масла,

3/4 стакана греческого йогурта,

1/2 стакана очень холодного апельсинового сока.

Для глазури:

1 стакан сахарной пудры,

5 чайных ложек цельного молока,

1/8 чайной ложки мелкой морской соли.

Приготовление

Разогрейте духовку до 218 градусов. Застелите большой противень пергаментной бумагой. Смешайте в большой миске муку, сушёную вишню, сахар, разрыхлитель, апельсиновую цедру, пищевую соду и мелкую морскую соль. Обваляйте весь кусочек сливочного масла в мучной смеси. Натрите сливочное масло на крупной тёрке в миску. Если масло начнёт таять, снова обваляйте его в мучной смеси и продолжайте натирать. Пальцами перемешайте масло с мучной смесью, пока все кусочки не отделятся и не будут покрыты мукой. Смесь должна напоминать крупную крошку. Взбейте йогурт и апельсиновый сок в небольшой миске, добавьте в мучную смесь. Тесто должно быть влажным, но рассыпчатым. Если тесто слишком сухое, добавьте еще холодного апельсинового сока по 1 столовой ложке за раз. Выложите тесто на слегка посыпанную мукой рабочую поверхность. Вымесите три-четыре раза, пока тесто не станет однородным. Разрезаем тесто на четыре равные части. Сложите порции стопкой, прижмите и еще раз похлопайте, чтобы сформировать прямоугольник. Повторите процедуру три раза, добавляя муку по мере необходимости. Специальными формочками для вырезания печенья сделайте заготовку. Выпекайте15-16 минут. Дайте остыть. Смешайте в миске сахарную пудру, молоко и соль. Полейте печенье глазурью, украсьте апельсиновой цедрой.