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Маслянистое песочное печенье с сушёной вишней и нежной глазурью: очень вкусное и рассыпчатое

Песочное печенье с сушёной вишней: с любовью для всей семьи

2:32
Еда

Это маслянистое песочное печенье с сушёной вишней и нежной глазурью получается просто восхитительным.

Песочное печенье с сушёной вишней: с любовью для всей семьи
Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Не открывайте духовку, пока печенье выпекается: необходим постоянный нагрев, чтобы оно поднялось и подрумянилось, а любые колебания температуры могут привести к тому, что печенье получится невоздушным.

Ингредиенты

  • 2,5 стакана муки плюс еще для раскатывания,
  • 3/4 стакана крупно нарезанной сушёной вишни,
  • 2 столовые ложки белого сахара,
  • 1 столовая ложка разрыхлителя,
  • 1,5 чайной ложки апельсиновой цедры плюс еще для украшения,
  • 1 чайная ложка пищевой соды,
  • 1 чайная ложка мелкой морской соли,
  • брикет сливочного масла,
  • 3/4 стакана греческого йогурта,
  • 1/2 стакана очень холодного апельсинового сока.

Для глазури:

  • 1 стакан сахарной пудры,
  • 5 чайных ложек цельного молока,
  • 1/8 чайной ложки мелкой морской соли.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 218 градусов. Застелите большой противень пергаментной бумагой.
  2. Смешайте в большой миске муку, сушёную вишню, сахар, разрыхлитель, апельсиновую цедру, пищевую соду и мелкую морскую соль.
  3. Обваляйте весь кусочек сливочного масла в мучной смеси. Натрите сливочное масло на крупной тёрке в миску. Если масло начнёт таять, снова обваляйте его в мучной смеси и продолжайте натирать. Пальцами перемешайте масло с мучной смесью, пока все кусочки не отделятся и не будут покрыты мукой. Смесь должна напоминать крупную крошку.
  4. Взбейте йогурт и апельсиновый сок в небольшой миске, добавьте в мучную смесь. Тесто должно быть влажным, но рассыпчатым. Если тесто слишком сухое, добавьте еще холодного апельсинового сока по 1 столовой ложке за раз.
  5. Выложите тесто на слегка посыпанную мукой рабочую поверхность. Вымесите три-четыре раза, пока тесто не станет однородным.
  6. Разрезаем тесто на четыре равные части. Сложите порции стопкой, прижмите и еще раз похлопайте, чтобы сформировать прямоугольник. Повторите процедуру три раза, добавляя муку по мере необходимости.
  7. Специальными формочками для вырезания печенья сделайте заготовку. 
  8. Выпекайте15-16 минут. Дайте остыть.
  9. Смешайте в миске сахарную пудру, молоко и соль. Полейте печенье глазурью, украсьте апельсиновой цедрой.
Вкусное печенье с сушеной вишней и шоколадной глазурью
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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