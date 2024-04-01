Маслянистое песочное печенье с сушёной вишней и нежной глазурью: очень вкусное и рассыпчатое

Это маслянистое песочное печенье с сушёной вишней и нежной глазурью получается просто восхитительным.
Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Не открывайте духовку, пока печенье выпекается: необходим постоянный нагрев, чтобы оно поднялось и подрумянилось, а любые колебания температуры могут привести к тому, что печенье получится невоздушным.
Ингредиенты
2,5 стакана муки плюс еще для раскатывания,
3/4 стакана крупно нарезанной сушёной вишни,
2 столовые ложки белого сахара,
1 столовая ложка разрыхлителя,
1,5 чайной ложки апельсиновой цедры плюс еще для украшения,
1 чайная ложка пищевой соды,
1 чайная ложка мелкой морской соли,
брикет сливочного масла,
3/4 стакана греческого йогурта,
1/2 стакана очень холодного апельсинового сока.
Для глазури:
1 стакан сахарной пудры,
5 чайных ложек цельного молока,
1/8 чайной ложки мелкой морской соли.
Приготовление
Разогрейте духовку до 218 градусов. Застелите большой противень пергаментной бумагой.
Смешайте в большой миске муку, сушёную вишню, сахар, разрыхлитель, апельсиновую цедру, пищевую соду и мелкую морскую соль.
Обваляйте весь кусочек сливочного масла в мучной смеси. Натрите сливочное масло на крупной тёрке в миску. Если масло начнёт таять, снова обваляйте его в мучной смеси и продолжайте натирать. Пальцами перемешайте масло с мучной смесью, пока все кусочки не отделятся и не будут покрыты мукой. Смесь должна напоминать крупную крошку.
Взбейте йогурт и апельсиновый сок в небольшой миске, добавьте в мучную смесь. Тесто должно быть влажным, но рассыпчатым. Если тесто слишком сухое, добавьте еще холодного апельсинового сока по 1 столовой ложке за раз.
Выложите тесто на слегка посыпанную мукой рабочую поверхность. Вымесите три-четыре раза, пока тесто не станет однородным.
Разрезаем тесто на четыре равные части. Сложите порции стопкой, прижмите и еще раз похлопайте, чтобы сформировать прямоугольник. Повторите процедуру три раза, добавляя муку по мере необходимости.
Специальными формочками для вырезания печенья сделайте заготовку.
Выпекайте15-16 минут. Дайте остыть.
Смешайте в миске сахарную пудру, молоко и соль. Полейте печенье глазурью, украсьте апельсиновой цедрой.
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Вкусное печенье с сушеной вишней и шоколадной глазурью
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